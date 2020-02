MN - Cardone su Rebic: "Pioli lo valuta bene in allenamento"

L'ex giocatore rossonero Giuseppe Cardone, contattato dalla redazione di MilanNes.it, ha parlato così di Ante Rebic.

Rebic sta rendendo bene partendo dalla panchina, giusto proseguire così?

"Credo che Pioli e il suo staff abbiano il polso di quello che è il rendimento di un giocatore in settimana. Lui è consapevole che quando la squadra non va bene il primo a pagare è sempre lui. Vi pare normale che un allenatore faccia giocare quelli che vede peggio? Probabilmente in settimana gli hanno dato delle garanzie e lui li fa giocare. Dopo di che c'è lo step successivo, gli allenamenti e l'infrasettimanale è un conto, la domenica è un altro conto. Ho conosciuto nella mia carriera giocatori bravissimi nella partita del giovedì e poi la domenica facevano fatica. Per gli allenatori era difficile, li vedevano il giovedì e pensavano: "Come faccio a non farlo giocare?". Lo facevano giocare e poi si giocava in uno in meno. Invece giocatori che in settimana sembravano normali o a volte sotto media, poi li facevi giocare la domenica ed erano determinanti. E' questo che fa la differenza tra un grande calciatore e un buon giocatore che fa un po' più fatica".