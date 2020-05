MN - Casotti su Kouassi: "Se c'è la possibilità di prenderlo a zero va sfruttata"

Intervistato da MilanNews.it (LEGGI QUI L'INTERVISTA COMPLETA), Federico Casotti, executive producer a DAZN ed esperto di calcio olandese e francese, ha parlato di Tanguy Kouassi e Boubacar Kamara.

Sarà necessario rimpolpare anche il pacchetto dei centrali con qualche nuovo giocatore. Nelle ultime ore sono usciti i nomi di Tanguy Kouassi del PSG e Boubacar Kamara del Marsiglia. Sarebbero profili idonei al Milan?

“Kouassi ha avuto questo impatto incredibile nel calcio "pro", con la doppietta in Amiens-PSG 4-4, partita in cui però commise anche qualche errore difensivo, inevitabile aggiungo io. Vale a maggior ragione lo stesso discorso di Kalulu: se c'è la possibilità di prenderlo ora a parametro zero, va sfruttata a dovere, perchè è un ragazzo che avrebbe tanto da guadagnare, in quanto difensore centrale, nel completare la propria formazione in Italia. Anche qui però però sarebbe fondamentale avere misura e intelligenza nel non caricarlo di pressioni e aspettative immediate. Kamara è invece un giocatore già con un'esperienza molto più strutturata in prima squadra, lanciato negli anni passati da Rudi Garcia che è un allenatore con un'impostazione molto influenzata dal nostro calcio e anche quest'anno con Villas-Boas ha fatto molto bene. Anche le cifre sono infatti molto diverse perchè l'OM lo venderebbe solo o quasi per monetizzare: chi lo prende fa un investimento a lungo termine”.