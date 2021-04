MN - Ceccarini su Tomori: "Il Milan vuole riscattarlo, ma cercherà di abbassare la cifra pattuita per il diritto di riscatto con il Chelsea"

Ai microfoni di Milannews.it, Niccolò Ceccarini ha commentato così l'ottimo impatto di Fikayo Tomori e il suo futuro: "Me lo sarei aspettato perché il Milan l’ha voluto fortemente. Non l’ha cercato solo a gennaio ma anche prima. Se Maldini e Massara si muovono su un obiettivo vuol dire che sono parecchio convinti delle sue qualità fisiche e tecniche. Tomori ha fatto molto bene e credo che il Milan proverà a riscattarlo, cercando però di abbassare la cifra pattuita per il diritto di riscatto con il Chelsea. Ma comunque ti ripeto, non avevo molti dubbi perché quando un giocatore lo cerchi così con insistenza è perché i dirigenti hanno fatto tutte le loro valutazioni e ci hanno visto giusto. È veramente forte".