MN - Ceccarini: "Vlahovic profilo che piace anche al Milan, è pronto per una big"

In merito al mercato estivo del Milan e ai possibili obiettivi per rinforzare l'attacco, Niccolò Ceccarini ha dichiarato a Milannews.it: "È difficile fare i nomi oggi, ma un profilo può essere quello di Vlahovic, così come il Milan sicuramente starà guardando anche all’estero. Non ho tanti elementi di valutazioni, ma so che in Italia Vlahovic piace un po’ a tutti, così come all’estero. Mi viene semplice quindi dirti che la punta viola potrebbe essere un profilo, però è anche vero che la Fiorentina lo vuole blindare e tenere: è un ostacolo importante. Ma in ogni caso credo che il Milan andrà su un giocatore con questo tipo di caratteristiche. Se Vlahovic è pronto per una big? Secondo me è fortissimo, oggi è conteso anche da importanti club europei. È già pronto, lo sta dimostrando in questa stagione segnando tanto. È un 2000 e ha ancora margini di miglioramenti, è già in nazionale, ma come ti ho già detto la Fiorentina farà di tutto per blindarlo. Ma in ogni caso non mi fisserei su Vlahovic, il discorso è che il Milan cercherà un attaccante di prospettiva. Poi ovviamente il serbo piace al Milan come piace a tante altre squadre".