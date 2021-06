MN - Chiarugi su Giroud: "Io avrei pensato al futuro e avrei puntato su un giovane"

Intervenuto ai microfoni di Milannews.it, l'ex rossonero Luciano Chiarugi ha parlato di tanti temi tra cui le voci su Giroud. Queste le sue parole: "Riconosco che ha fatto moltissimo come calciatore, ma quest’anno non ha giocato tanto. Non so se Giroud farà bene, ma se c’è una convenienza da entrambe le parti, credo che possa davvero interessare al Milan come alternativa e uomo gol. Io avrei pensato al futuro e puntato su un giovane".