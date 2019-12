MN - Collovati: "Champions? Il Milan ha troppe squadre davanti"

Fulvio Collovati, ex difensore rossonero, contattato da MilanNews.it si è espresso così sulle possibilità dei rossoneri di raggiungere un piazzamento che a fine anno porti in Champions League: "Il Milan ha troppe squadre davanti, però i punti non sono incolmabili. E' un campionato dove non c'è nessuna che detta legge: non parlo solo in chiave Scudetto, ma anche in chiave quarto posto. Il problema, ribadisco, sono le tante squadre davanti al Milan che dovrebbero rallentare, con in più l'Atalanta che si sta confermando ad alti livelli e la sorpresa Cagliari".