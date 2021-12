MN - Cucchi: "Gli infortuni hanno condizionato il Milan. Ma perché succede? È legittimo chiederselo"

Il giornalista Riccardo Cucchi, storico radiocronista di 'Tutto il calcio minuto per minuto', si è così espresso in esclusiva (CLICCA QUI per l'intervista INTEGRALE) ai microfoni di MilanNews.it sul Milan: "A me piace molto il Milan, mi diverte. La squadra propone gioco, ha velocità, ha molti interpreti giovani che stanno crescendo assieme ai grandi veterani come Ibrahimovic e Giroud. Gli infortuni hanno condizionato, per ora, il percorso del Milan: sarebbe potuto essere ancora più positivo. Ma perché succede? È legittimo porsi questa domanda: quando ci confrontiamo con il calcio europeo - parliamo di coppe in questo caso - abbiamo la sensazione che le italiane abbiano un debito rispetto ai club europei di preparazione atletica, di fisicità, di velocità e di ritmo. Ci siamo chiesti perché in Italia ci siano così tanti infortuni? Probabilmente c'è qualcosa da rivedere sul piano della preparazione atletica. In Inghilterra restiamo colpiti dalla bellezza dei campi che sembrano tavoli da biliardo; in Italia i campi sono l'esatto opposto: magari questo si può sistemare pensando al tema degli stadi di proprietà?".