MN - Cucchi sul mercato: "Non sono le campagne di gennaio quelle che costruiscono i progetti..."

Il giornalista Riccardo Cucchi, storico radiocronista di 'Tutto il calcio minuto per minuto', si è così espresso in esclusiva (CLICCA QUI per l'intervista INTEGRALE) ai microfoni di MilanNews.it sul possibile sostituto di Kjaer: "Non sono le campagne di gennaio quelle che costruiscono i progetti... d'altronde, è il mercato di riparazione. I progetti si fanno adesso, ma devono essere portati a termine nel mercato estivo quando si avranno le idee più chiare sugli impegni della squadra".