MN - Cucchi sul nuovo stadio: "Milan e Inter se ne avvantaggeranno"

Il giornalista Riccardo Cucchi, storico radiocronista di 'Tutto il calcio minuto per minuto', si è così espresso in esclusiva (CLICCA QUI per l'intervista INTEGRALE) ai microfoni di MilanNews.it sul nuovo stadio di Milano: "Milan e Inter si avvantaggeranno dalla costruzione del nuovo stadio per tanti fattori. La proprietà di un impianto è fondamentale nel calcio contemporaneo, non solo per ragioni d'impresa e di business, ma soprattutto per avere un campo di gioco sempre al massimo dell'efficienza. In Italia da una parte c'è la scarsa volontà di investire, dall'altra c'è la palla al piede degli stadi di proprietà pubblica dalle quali i Comuni incassano dei soldi. Questi ritardi condizionano anche la crescita tecnica del nostro calcio".