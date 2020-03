MN - Dionigi: "Il Milan deve finire con continuità per costruire una base"

In attesa di Juventus-Milan, abbiamo intervistato Davide Dionigi, ex rossonero. Con lui abbiamo parlato dell'obiettivo del Milan. Ecco le sue parole a MilanNews.it: "Il Milan deve cercare di conquistare il suo posto. Penso che la cosa migliore sia finire con una continuità, e serve per costruire un base solida per cui poi puoi ripartire. Questa continuità gli permetterebbe di costruire una squadra che punta a qualcosa di importante"