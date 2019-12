MN - Fallisi: "Il Milan fatica a trovare il gol, Piatek il primo imputato"

Contattato dalla redazione di MilanNews.it, il giornalista de La Gazzetta dello Sport Marco Fallisi ha parlato così delle difficoltà offensive del Milan: "Piatek è chiaramente il primo imputato, inevitabilmente, anche perchè è sempre in ritardo, sbaglia i movimenti e difetta nei fondamentali. Detto questo, però, io ne faccio un discorso di reparto, che fatica terribilmente a segnare: Calhanoglu ha segnato due gol - che io non considero attaccante -, Leao ne ha fatto uno e Suso altrettanto, Rebic non vede la porta per il momento. Poi ci sono dei difetti strutturali, perchè ci sono pochissimi tiratori da fuori in grado di segnare. Lo cerca Suso, ogni tanto Calhanoglu e, adesso che è rientrato, anche Bonaventura".