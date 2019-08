MN - Fava su Leao: "Il Milan deve avere pazienza"

Per analizzare l'acquisto di Rafael Leao, la redazione di MilanNews.it ha intervistato il telecronista di DAZN Fabio Fava: "Se il Milan si fosse qualificato per la Champions probabilmente ci sarebbe stato meno tempo per le scommesse. Spero che il Milan non vada all-in su questo giocatore. Se fosse andato a Roma a fare il 9 al posto di Dzeko e non avesse convinto nelle prime due sarebbe stato già un dramma. Va inserito gradualmente, Giampaolo può aiutarlo, ha sempre lanciato giovani e adattato giocatori alle sue esigenze. Le caratteristiche perché Leao sia un buon colpo ci sono tutte, c'è bisogno che il Milan abbia pazienza, nessuno si deve aspettare venti gol in questa stagione, magari ne arrivano la metà, magari sarà un percorso più lungo".