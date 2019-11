MN - Galli: "Champions? Tutto è possibile, mancano ancora 26 partite"

Contattato dalla redazione di MilanNews.it, Giovanni Galli ha parlato così degli obiettivi dei rossoneri per questa stagione. Ecco le dichiarazioni dell'ex portiere rossonero: "Non so che classifica possa valere, anche perché mancano 26 giornate alla fine del campionato. Non lotterà per vincere lo Scudetto, ma con le altre penso che se la possa giocare per tutti i traguardi. Champions ancora possibile? Non voglio illudere nessuno assolutamente, però con così tante partite davanti tutto è possibile. Certo, bisogna cominciare ad avere una propria identità e portare a casa dei risultati".