MN - Ghazi (Equipe): "Kalulu ha iniziato come centrale, è un leader"

Intervistato da MilanNews.it (QUI L'INTERVISTA COMPLETA), il giornalista de L'Equipe Bilel Ghazi ha parlato così di Pierre Kalulu, giovane difensore francese arrivato al Milan a parametro zero dal Lione: "Ha iniziato come centrale, dopo è passato terzino destro. E' un giocatore che lavora molto sulla fascia, è molto tranquillo e ha grandi qualità tecniche. Se la cava molto bene in profondità ed è anche un leader, lo abbiamo visto in Youth League. Ha dimostrato di poter essere un leader di una squadra".