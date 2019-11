MN - Hubner: "Al Milan mancano giocatori d'esperienza internazionale"

Dario Hubner, contattato dalla redazione di MilanNews.it, ha spiegato quali sono secondo lui le mancanze dei rossoneri in questo momento, in particolare esperienza e personalità: "Penso che ci sia un mix delle due cose. Trovare una sola cosa che non va è troppo semplice. Sicuramente al Milan mancano dei giocatori di esperienza internazionale, che fungano da garanzia. Si sente la mancanza di giocatori che davano sicurezza e carica, i Gattuso e i Maldini. Ognuno nel Milan di oggi cerca di fare il proprio compitino e non ce n'è uno che prenda in mano la situazione. Son tanti giocatori 'buonini' e ognuno pensa per se stesso. Nel Milan di adesso sono tutti sotto esame, per cui non c'è un giocatore che gioca tranquillo di rimanere nella prossima stagione. Il fatto che ogni giocatore che scenda in campo debba sempre dimostrare in ogni partita, va a discapito del gioco di squadra".