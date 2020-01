Dario Hubner, ex attaccante, ha detto la sua sulle difficoltà del Milan a segnare: "Il problema secondo me è che il Milan crea tante occasioni, ma non sono occasioni limpide. Vedo tanti cross, ma non sono cross pericolosi da trasformare in gol. Ora è arrivato Ibrahimovic, ma bisogna metterlo in condizione di fare gol".