MN - Hubner su Ibra: "Servono due esterni che mettano in area palloni tesi e forti"

In merito a come sfruttare un grande attaccante come Ibrahimovic, Dario Hubner, ex attaccante, ha dichiarato ai microfoni di Milannews.it: "Lo farei giocare punta unica come ieri, ma metterei ai suoi fianchi due esterni che lo possano mettere in condizione di fare gol. Oppure metterei un trequartista alle sue spalle che possa giocare con lui. Avendo davanti un centravanti come Ibra, che è in grado anche di fare reparto da solo, ci vogliono due esterni che mettano in area palloni tesi e forti. Se arrivano cross così, uno come lui i gol li fa".