MN - Iacobellis: "Diaz potrà essere protagonista al Milan, l'ho visto con molta più consapevolezza e fiducia"

Giacomo Iacobellis, corrispondente italiano del quotidiano spagnolo Sport, è stato contattato in esclusiva dalla redazione di MilanNews.it. Queste le sue considerazioni su Brahim Diaz:

Dopo un'ottima stagione, il Milan ha ripreso Brahim Diaz in prestito dal Real Madrid. Secondo lei potrà confermarsi ad alti livelli?

"Brahim è un giocatore che, come dicono in Spagna, vive una racha positiva (espressione spagnola per insicare il buon periodo di forma di un giocatore, ndr). L’ho visto con molta più fiducia e consapevolezza in queste prime amichevoli, gli impegni con la nazionale Under 21 lo hanno galvanizzato. Il Real Madrid crede molto in lui, potrà essere un protagonista al Milan".