MN - Incocciati: "Leao ha atteggiamenti infantili, deve dare continuità alle sue prestazioni"

Giuseppe Incocciati, ex rossonero e oggi giornalista, contattato dalla redazione di MilanNews.it ha parlato così di Rafael Leao: “Ho visto l’Under 21 del Portogallo, con cui Leao ha partecipato ad una gara contro l’Italia. Ho visto che in quella nazionale che, almeno in quella partita, hanno dimostrato di essere una spanna superiori a questo ragazzo che comunque ritengo un giocatore di qualità. Deve assolutamente migliorare nell’atteggiamento, deve crescere perché ha atteggiamenti infantili soprattutto per come si propone in campo. Nel Milan o si viaggia o altrimenti non funziona più il fatto di avere qualche qualità ottima a livello tecnico o di velocità se poi le prestazioni non hanno continuità. Se non migliora sotto questo punto di vista non diventerà un giocatore di alto profilo, di alta fascia”.