MN - La precisazione di Elliott: "La causa di Boban è contro il Milan"

Secondo quanto appreso dalla redazione di milannews.it, il Fondo Elliot ha voluto fare una precisazione circa queste dichiarazioni di Zvonimir Boban a Sportweek: «Nella vita ci sono cose ben peggiori dell’interruzione di un rapporto professionale. Sono in causa con Elliott, col Milan non potrò mai essere in causa”. La proprietà rossonera, tramite il suo portavoce, ha invece precisato che "la causa di Boban è contro il Milan e non il fondo Elliott".