MN - Longhi sulla qualificazione: "Il Milan non deve fare troppi calcoli"

Il giornalista Bruno Longhi si è così espresso in un'intervista esclusiva (CLICCA qui per l'INTERVISTA integrale) ai microfoni di MilanNews.it sulle chance di qualificazione agli ottavi dei rossoneri: "Bisogna vincere le prossime due partite e vedere quello che succede nelle altre gare tra le altre avversarie. Il Milan non deve fare troppi calcoli, tenendo presente che la prossima è con il Porto, poi c'è la gara con l'Atletico e il Liverpool. Non è tutto compromesso, la matematica dà un piccolo conforto al Milan ma guardo ai numeri fino a un certo punto, guardo alle prestazioni. Con l'Atletico il Milan ha giocato un grande primo tempo ma se rimani in 10 e hai ottimi giocatori come il Milan, riesci comunque a tamponare la falla. Il Milan per funzionare in Europa deve trovare i suoi giocatori top al top mentre in Italia può concedersi il lusso di qualche assenza".