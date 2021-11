MN - Machado sul Porto: "Nonostante assenze importanti, Coincecao confermerà il suo 4-4-2"

Miguel Machado, giornalista per la testata portoghese Record, si è così espresso in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it (CLICCA QUI per l'INTERVISTA integrale) sul Porto: "Il Porto non avrà paura di San Siro. Rispetto sì, paura mai. Il Porto ama giocare in questi tipi di atmosfere. La squadra ha il volto del suo allenatore, caratterizzato dalla sua capacità di combattere e di superare le avversità. Anche il DNA del club è molto simile, quindi credo che non ci sarà paura ma anche una motivazione in più per giocare su un palcoscenico mitico del calcio mondiale. Ci sono assenze importanti. Uribe, centrocampista molto forte in fase difensiva e che è garanzia di diversi recuperi in tutte le partite, è infortunato e nonostante abbia viaggiato con la squadra non sarà disponibile; è un'assenza molto importante. Anche Wendell è infortunato e non potrà nemmeno giocare. Sono gli unici due cambi previsti rispetto agli 11 giocati contro il Milan 15 giorni fa, aper tutto il resto sarà uguale. L'11 previsto è questo con un 4-4-2: Diogo Costa, João Mário, Mbemba, Pepe, Zaidu; Grujic, Sérgio Oliveira, Otávio, Luis Díaz; Taremi, Evanilson".