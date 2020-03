MN - Maldera: "Pioli merita la conferma. Il suo Milan mi ha dato l'impressione di essere competitivo"

Intervenuto ai microfoni di Milannews.it Andrea Maldera, ex collaboratore e match analyst del Milan attualmente nello staff dell'Ucraina, ha parlato della possibile conferma di Pioli. Questa la domanda e la risposta:

Merita la conferma per la prossima stagione?

"Ad oggi meriterebbe la chance di poter iniziare una stagione dall'inizio e mettersi in gioco sotto tutti i punti di vista. Non è mai facile subentrare a stagione in corso, secondo me sarebbe giusto dargli l'opportunità di partire con le proprie idee. Non trovo motivi per cui non si debba ripartire da Pioli. Adesso c'è stata questa sosta e bisognerà vedere come andrà a finire il campionato, ma il suo Milan mi ha sempre dato l'impressione di essere competitivo, di fare buone prestazioni e ha portato anche a casa buoni risultati".