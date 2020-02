MN - Massaro: "Giacinti bomber di razza. E' molto generosa in campo, a volte troppo..."

Nella lunga intervista rilasciata a Milannews.it, Daniele Massaro, ex attaccante milanista, ha parlato così di Valentina Giacinti: "Valentina è una bomber di razza, veloce, acuta, con intelligenza tattica. Mi piace molto la sua voglia di darsi da fare per la squadra, è una calciatrice generosa, a volte troppo. Se dovessi darle un consiglio le direi che ci sono situazioni in cui è meglio non disperdere troppe energie, perché grazie ai movimenti delle compagne di reparto deve solo pensare alla giocata migliore per trovare la rete".