MN - Massaro: "Il Milan continua a fare un ottimo lavoro con i giovani. Gabbia giocatore di personalità"

Daniele Massaro, ex attaccante rossonero, ha parlato così a Milannews.it dei giovani rossoneri che si sono messi in mostra nell'ultima giornata di campionato della prima squadra e del Milan Femminile, cioè Matteo Gabbia e Sara Tamborini: "Il valore di questi giovani è inestimabile, il Milan ha fatto e continua a fare un ottimo lavoro dal punto di vista del vivaio. Sono felice per Matteo Gabbia, merita di avere questa opportunità, anche lui, come me, sognava di esordire con la maglia della sua squadra del cuore e lo ha fatto in maniera egregia. Lunedì sera ero a San Siro, di fianco a Galliani, nel momento in cui stava entrando in campo gli ho detto che è un calciatore con una grande personalità. Personalmente Gabbia l’ho seguito anche durante le partite della tournée estiva e mi ha impressionato nel dirigere la difesa: è un ragazzo intelligente, elegante nelle giocate. Sono sicuro che farà una grande carriera. Invece mi ha sorpreso molto Sara, giovanissima, arrivata quest’anno in squadra. Nonostante i 18 anni negli spezzoni di gara giocati ha dimostrato di essere molto tranquilla e di non subire pressioni. Lo ha dimostrato con il gol di domenica contro il Tavagnacco, sono d’accordo con le parole di Maurizio Ganz: al di là del gol, la cosa più bella che ha fatto Tamborini è stata la lettura della giocata, si è fatta trovare pronta, non era semplice e non era scontato. Vorrei citare, però, tra le giovani anche Miriam Longo. Se continueranno a impegnarsi come stanno facendo diventeranno delle calciatrici di grande spessore".