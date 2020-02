MN - Massaro sul Milan Femminile: "Quello che mi impressiona di più è il carattere delle ragazze"

Daniele Massaro, intervistato da Milannews.it, ha commentato così la stagione del Milan Femminile di Ganz: "Maurizio lo conosco molto bene, so le sue qualità e non mi stupisco di quello che sta facendo con la Prima squadra femminile. Se ho seguito la stagione della Prima Squadra femminile? Certo, le sto seguendo dalla prima partita di campionato. È bello vederle giocare, non hanno nulla da invidiare rispetto ai colleghi maschi. Sono molto tecniche, in campo mostrano le competenze tattiche indicate dall’allenatore e grazie al continuo sviluppo del movimento e un livello sempre più alto di preparazione atletica sono cresciute molto anche dal punto di vista fisico. Quello che mi impressiona maggiormente è il carattere: combattono su ogni pallone anche quando il risultato è acquisito, affrontano i momenti difficili come uno svantaggio con grinta. Penso che sia merito sia delle ragazze, ma anche di Maurizio che ha saputo gestire questo gruppo con grande equilibrio".