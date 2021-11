MN - Milan, al derby si penserà dopo. Machado: "Il focus sarà solo sul Porto"

Miguel Machado, giornalista per la testata portoghese Record, si è così espresso in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it (CLICCA QUI per l'INTERVISTA integrale) sul possibile pensiero del Milan al derby di domenica: "Questa partita contro il Porto è troppo importante perché il Milan pensi ad altro. Il derby è un derby, lo so, ma il Milan deve giocarsi la vita contro il Porto se vuole restare in Europa nel 2022. Il focus sarà solo su questa partita, poi ci sarà tempo per pensare all'Inter, certo".