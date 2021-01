MN - Pacini su Kalulu: "La sua partenza è stata una batosta per il Lione. Va aspettato"

Ai microfoni di Milannews.it, Guillaume Maillard-Pacini, giornalista di Eurosport France, ha commentato così il rendimento di Kalulu in rossonero: "Il Lione ha fatto di tutto per trattenere Kalulu, moltiplicando anche per dieci il suo stipendio per conservarlo. Era un giovane di grande prospettiva, e il presidente ha fatto di tutto per tenerlo. Aveva tanta stima in lui e la sua partenza è stata una vera delusione del Lione, gestita con difficoltà. Il giocatore, però, voleva giocare in prima squadra e Garcia aveva altre scelte. E' stata una batosta per il Lione la sua partenza. In Francia viene seguito da lontano, però ha fatto buone prestazioni, complici anche gli infortuni di Kjaer e Gabbia. Sicuramente è un giocatore che va aspettato".