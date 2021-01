MN - Pacini sul mercato rossonero: "Occhio sempre vigile in Francia grazie a Moncada"

In merito ai nomi di Kone del Tolosa e Louza del Nantes che sono stati accostati anche al Milan negli ultimi giorni, Guillaume Maillard-Pacini, giornalista di Eurosport France, ha spiegato a Milannews.it: "Sono due profili interessanti di sicuro, poi andranno inseriti piano come il Milan sa fare con i suoi giovani, ma hanno un bel potenziale. Il Milan ha sempre l’occhio vigile in Francia, soprattutto grazie a Moncada. Giocatori forti e giovani c’è ne sono tanti, io darei un occhio su giocatori come Kamara (OM), Botman (Lille) o ancora Gouiri del Nizza. Profili molto interessanti".