MN - Passerini: "Leggerezza, Pioli e Ibra: così il Milan è arrivato in alto"

Carlos Passerini, giornalista de Il Corriere della Sera, contattato dalla redazione di MilanNews.it ha parlato del percorso del Milan e dei fattori chiave della squadra di mister Pioli.

Nonostante queste sconfitte il Milan è primo a +2 sull'Inter. L'anno scorso non si sarebbe mai preventivato un risultato simile, Quali sono secondo lei i tre fattori che hanno permesso questo risultato?

"Leggerezza. Il Milan riesce a giocare con una spensieratezza e una leggerezza d'animo che lo fa volare. Il Milan sa gestire il peso che ha sulle sue spalle in maniera diversa. In questo è stato fondamentale Pioli che è il secondo termine che uso. L'allenatore è riuscito con la sua indole pacata e tranquilla a portare la squadra a questi risultati senza fargli sentire la pressione di quello che sta facendo. Il Milan si diverte e questa è la chiave. Terzo Ibrahimovic. Non basta solo la leggerezza per arrivare in alto ma anche la qualità e la leadership di un campione come lo svedese. Credo quindi che i tre fattori siano la leggerezza, Pioli che ha reso questo gruppo compatto e Ibrahimovic che ha trovato tra questi giocatori una leadership matura. Ha alzato il livello e la voglia di vincere di questa squadra"