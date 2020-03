MN - Passerini: "Rangnick non convinto del progetto Milan, vorrebbe garanzie tecniche"

Intervenuto ai microfoni di Milannews.it Carlos Passerini, giornalista del Corriere della Sera, ha parlato del possibile arrivo di Rangnick. Questa la domanda e la risposta:

Rangnick sì, poi no, poi forse: qual è l'intoppo che per il momento impedisce un arrivo al Milan che sembrava certo fino a pochi giorni fa?

"E' solamente l'ultimo capitolo di un romanzo assurdo. Dopo tutta la vicenda tra Gazidis e Boban non è nemmeno detto che Rangnick arrivi al Milan. E' una partita ancora aperta, perchè l'attuale Head of Sport and Development Soccer del Gruppo RedBull resta comunque in cima alle preferenze di Gazidis come prossimo allenatore e/o direttore tecnico. La trattativa, però, resta complessa, perchè il tedesco non è così convinto del progetto rossonero e vorrebbe garanzie tecniche che, evidentemente, il Diavolo al momento non può garantirgli".