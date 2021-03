MN - Passerini: "Rinnovi? Con Romagnoli e Kessiè bisogna evitare di arrivare troppo sotto alla scadenza”.

Intervenuto ai microfoni di Milannews.it, il giornalista del Corriere della Sera Carlos Passerini ha parlato del capitolo rinnovi. Queste le sue parole: “Il momento migliore per rinnovare Donnarumma e Calhanoglu doveva essere prima. È gia troppo tardi. Quando arrivi così sotto alla scadenza, il club ha meno forza contrattuale. È anche vero che per mille ragione il Milan sa che si sta costruendo pian piano, quindi non mi sento di dare le colpe. Credo che entrambi rinnoveranno, e la Champions aiuterà sicuramente. Ci sono anche situazioni simili, come Romagnoli e Kessiè, quindi bisogna evitare di troppo sotto alla scadenza”.