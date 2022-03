MN - Perché è difficile costruire lo stadio a Milano? Le parole del Sindaco di Sesto

MilanNews.it

Roberto Di Stefano, sindaco di Sesto San Giovanni, area in cui si potrebbe, eventualmente, costuire il nuovo stadio del Milan, si è così espresso in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it (CLICCA QUI per l'INTERVISTA integrale) sui problemi nel costuire uno stadio a Milano: "Innanzitutto la struttura pubblica, e c'è una grossa differenza tra avere un interlocutore pubblico e uno privato. Il quartiere è esausto dagli effetti delle partite del sabato e della domenica e quindi ci sono tantissime raccolte firme che poi sfociano in ricorsi al Tar. Quando si mette mano a livello urbanistico, la possibilità di bloccare, attraverso ad organi di giudizio, quindi con ricorsi e denunce, ahimè siamo in Italia ed è molto semplice ed è difficile poi quantificare le tempistiche. Anche con un progetto autorizzato, davanti a ricorsi al Tar, alla demolizione, ci sono un sacco di enti che possono intervenire e bloccarti i lavori. Quando intervengono enti perché la struttura è tutelata come struttura storica, di lì non riesci più a togliere una mattonella e diventa una salita burocratica che fa scappare l'investitore. Sappiamo benissimo qual è il piano finanziario, sia Inter che Milan sono due società gestite da fondi internazionali e non fanno beneficenza. Anche il loro interesse è quello di avere dei piani finanziari e delle sostenibilità economiche e un ritorno finanziario per gli investitori, e quindi è uno di quegli elementi che pesa tantissimo. Siamo ben contenti di togliere le castagne dal fuoco a Milano (ride, ndr)".