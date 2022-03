MN - Progetto Populous a Sesto, il Sindaco: "Sarebbe traslabile"

MilanNews.it

Roberto Di Stefano, sindaco di Sesto San Giovanni, area in cui si potrebbe, eventualmente, costuire il nuovo stadio del Milan, si è così espresso in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it (CLICCA QUI per l'INTERVISTA integrale) su se sia traslabile il progetto di Populous in quell'area: "Il progetto dovrebbe occupare una dimensione di una struttura attorno ai 130/140mila metri quadrati, comprese le parti commerciali e museali, parcheggi ecc... E' traslabile? Se inserite 140mila metri quadrati su 2.000.000 di metri quadrati di aree potete capire che c'è solo l'imbarazzo della scelta di dove posizionarlo".