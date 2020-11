MN - Raimondi: "Rinnovo Calhanoglu spigoloso, la forbice fra domanda e offerta è ampia"

Nel corso della sua intervista a MilanNews.it (QUI L'INTERVENTO COMPLETO), il giornalista di Sportmediaset Claudio Raimondi ha parlato così della trattativa per il rinnovo contrattuale di Calhanoglu: "Per Hakan la situazione mi sembra più spigolosa. Il Milan non vuole arrivare a 6 milioni, i rossoneri arrivano al massimo a 4. La forbice è ampia, ci sono diversi club anche in Italia come Napoli e Inter che guardano a questa situazione con grande interesse. Andando in scadenza la prossima estate quei 6 milioni da svincolato Calhanoglu li prenderebbe dove vuole. Adesso sta al Milan decidere se alzare l’offerta, a 5 credo si possa chiudere. Se i rossoneri rimangono fermi sui 4 penso ci siano i margini per un divorzio”.