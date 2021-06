MN - Repice: "Giroud è una valida alternativa a Ibrahimovic. E' un giocatore di sicuro affidamento"

La storica voce di Radio Rai Francesco Repice, contattato dalla redazione di MilanNews.it, ha parlato delle voci su Giroud in orbita Milan. Queste le sue parole: "Bisogna arrivare più lontano possibile in Champions League. I giovani cresceranno, nel frattempo ci sono Ibrahimovic e Giroud, che è una valida alternativa a Zlatan. E c’è Rebic, che sappiamo quanto possa essere utile alla causa. Per me la scelta di Giroud è azzeccatissima: un giocatore di sicuro affidamento, uno che là davanti crea sempre tante opportunità per la squadra. Parlando di centravanti, con questa storia degli "astrofisici" assunti da Guardiola mi sono fatto un cruccio e posto tante domande. Quando chiedevano a Guardiola chi fosse il suo centravanti ideale, lui rispondeva "lo spazio". Ecco, ho capito che lui vuole andare a giocare proprio nello spazio (sorride). Io sono attaccato alle cose basilari, non faccio voli pindarici verso lo spazio e sono convinto che quando una squadra ha una punta forte ha risolto metà dei problemi. Prendiamo Dzeko: ogni anno deve andare via, ma alla fine resta sempre. Se hai quello forte lo tieni anche a 40 anni, gioca 20 minuti ma sono 20 minuti che possono cambiare le partite. Al calcio si gioca per vincere, non per fare filosofia. Quella di Giroud mi sembra una scelta molto intelligente".