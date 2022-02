MN - Repice: "Maldini sta mettendo il Milan davanti a tutto il resto"

MilanNews.it

In merito al sempre più probabile addio di Franck Kessie, Francesco Repice, noto giornalista e radiocronista della Rai, ha spiegato ai microfoni di Milannews.it: "Se Kessie se ne andrà? Ormai mi sembra scontato dire di sì. Va fatto un plauso, tuttavia, a come Paolo Maldini sta gestendo la società. La sta gestendo come solo lui sa fare, mettendo il Milan davanti a tutto il resto".