MN - Repice su Leao: "Non è ancora un top player, ma ha i mezzi per diventarlo"

© foto di DANIELE MASCOLO

Ai microfoni di Milannews.it, Francesco Repice, noto giornalista e radiocronista della Rai, ha commentato così l'esplosione di Rafael Leao in questa stagione: "Se Leao va considerato un top player? Adesso no. Ma lo potrà diventare. Per Leao vale un po’ lo stesso discorso fatto per Zaniolo da tanti addetti ai lavori. Hanno i mezzi ma la strada è ancora lunga…".