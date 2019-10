MN - Roj sul quartiere San Siro: "Ci sarà un parco aperto a tutti, negozi, ristoranti e un museo per squadra"

In merito a come verrà rivitalizzato il quartiere di San Siro, Massimo Roj, Fondatore di Progetto CMR e Co-fondatore di Sportium, ha spiegato a Milannews.it: "Il nostro concept rappresenta un punto di partenza strategico per l’intero quartiere di San Siro in un’ottica di rigenerazione urbana attenta e sostenibile: attualmente l’area soffre di un forte scollamento con il resto del tessuto urbano e lo stadio di San Siro, sebbene io sia un suo grandissimo ammiratore e appassionato, sembra davvero una balena spiaggiata su una landa desolata e asfaltata, che diventa ancora più drammatica quando l’impianto non è in uso. Il nostro progetto ha l’obiettivo primario di ricostruire il legame tra questo quartiere e la città e lo fa attraverso un sistema di parco urbano con 3000 alberi, esteso e aperto a tutti, attorno al quale si sviluppano le tipiche funzioni di un quartiere, che attualmente mancano, come i negozi di vicinato, i ristoranti, un hotel, due palazzi per uffici, un museo per squadra: luoghi di aggregazione e socialità che tengono unita tutta la comunità".