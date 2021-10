MN - Roma sul recupero di Maignan: "Polso delicato per un portiere, ma il francese è forte caratterialmente"

Flavio Roma, ex portiere del Milan, si è così espresso in esclusiva (CLICCA QUI per l'INTERVISTA integrale) ai microfoni di MilanNews.it sul recupero di Maignan: "La parte mentale è fondamentale. Quando mi sono infortunato sapevo della gravità e mi sono chiuso nel mio mondo, concentrandomi prima nel recupero fisico per poi cercare il top mentalmente. Credo che non avrà problemi a recuperare. Certo, il polso è delicato per un portiere, ma Maignan è giovane ed è forte caratterialmente e mentalmente per poter rientrare al massimo".