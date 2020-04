MN - Sabatini: "Pioli? La conferma va guadagnata in base ai risultati"

Intervistato da Milannews.it, Sandro Sabatini ha commentato così il futuro di Stefano Pioli: "Se merita la conferma? Sulla conferma non lo so. Io sono uno di quelli che pensa che la conferma va guadagnata in base ai risultati. Se il Milan riuscisse ad andare in finale di Coppa Italia, anche se l'impresa mi sembra abbastanza difficile, sarebbe un risultato importante andare a giocarsi la Coppa in finale, molto probabilmente, contro il Napoli. Credo che sia come con i veicoli: se uno vuole confermare una macchina prima deve vedere qual è l'alternativa".