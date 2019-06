MN - Sampdoria, Ferrero all'arrivo in Lega: "Incontro con Giampaolo? No"

Anche Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, è arrivato negli uffici della Lega Serie A per l'Assemblea di oggi. Intercettato dai giornalisti presenti in via Rosellini a Milano, il numero uno blucerchiato ha escluso di incontrare oggi Marco Giampaolo: "Incontro con Giampaolo? No". Ferrero non ha voluto poi rilasciare altre dichiarazioni.