MN - Saporito elogia Messias: "Il suo punto di forza è lo scatto nel breve ed è uno specialista nelle punizioni"

Intervenuto in esclusiva ai microfoni di Milannews.it Luigi Saporito, giornalista della Gazzetta dello Sport e Esperia Tv, ha parlato di Messias e delle sue caratteristiche. Queste le sue parole: "Il suo punto di forza è lo scatto nel breve. Nonostante sia alto 1.84 e abbia un fisico imponente, lui ha uno scatto breve che è micidiale. Ha quell'attimo in cui ti ruba il tempo e poi non lo prendi mai. Poi a lui piace giocare a piede invertito, gli piace rientrare e andare al tiro. Poi in campo non lo vedi mai fermo. Inoltre prende tanti falli proprio perché non sai come fermarlo, e questo è un vantaggio per calciare le punizioni dai 20 metri, e lui è uno specialista".