MN - Serafini: "Questa qualificazione è un premio meritato e una base importante per il futuro"

Intervenuto nel podcast di Milannews.it condotto da Pietro Mazzara, il giornalista Luca Serafini ha commentato la qualificazione alla Champions League. Queste le sue parole: "Spero di non apparire presuntuoso ma io in fondo all'anima ho gioito un po' meno perchè sono sempre stato convinto che il Milan avesse centrato questo traguardo. Lo dicevano i numeri, lo diceva il cammino e l'unità di intenti della squadra e dell'allenatore e del club. Lo diceva anche il fatto che questa squadra è stata in testa per 22 giornate e per le altre 14 giornate al secondo posto e solo due domeniche su 38 lontano dal podio. E' un premio meritato e un fondamento importantissimo nel progetto e nel futuro. E' una base solida su cui lavorare. Sono molto felice per Maldini, Pioli, la società e soprattutto i tifosi che meritavano una gioia così"