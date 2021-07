MN - Sickenberger (BILD) "Kostic sarebbe un perfetto top player per il Milan"

Intervenuto in esclusiva ai microfoni di Milannews.it Urlika Sickenberger, giornalista della Bild vicina alla squadra di Francoforte, ha parlato di Hauge e Kostic. Queste le sue parole: “Per quanto ho visto in questa stagione al Milan, credo si possa adattare perfettamente sia alla Bundesliga che all’Eintracht. Potrebbe essere il nuovo Kostic, un calciatore che dovrebbe lasciare Francoforte e su cui c’è l’interesse della Roma e dell’Inter. Kostic, senza dubbio, sarebbe un perfetto top player anche per il Milan"