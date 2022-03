MN - Sindaco di Sesto: "Ecco i vantaggi della costruzione del nuovo stadio qui"

© foto di www.imagephotoagency.it

Roberto Di Stefano, sindaco di Sesto San Giovanni, area in cui si potrebbe, eventualmente, costuire il nuovo stadio del Milan, si è così espresso in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it (CLICCA QUI per l'INTERVISTA integrale) sui vantaggi della possibile edificazione: "Il vantaggio è che farebbe da volano per lo sviluppo di tutta l'area. Porterebbe più commercio, più turismo, più marketing territoriale da un punto di vista anche strategico di visibilità del territorio. Risolverebbe molti problemi all'interno della cintura metropolitana: vedo sempre, quando ci sono partite di campionato o di Champions, a San Siro, si blocca tutto l'intero quartiere. Riuscire ad avere un'area talmente grande da sviluppare e programmare prima la presenza all'interno di quella di una struttura di queste dimensioni, ben servita poi da tutte le infrastrutture, con una concentrazione e un'idea che deve sapere ospitare e rendere molto fluido l'arrivo di 50/60mila persone in una determinata fascia oraria, ma anche sopravvivere durante la settimana, con attività connesse come un museo, un'attività commerciale. Sicuramente è importante per il territorio dal punto di vista dell'immagine, dal punto di vista del turismo, del ritorno finanziario ed economico nelle casse del comune, quindi più attività c'è e più risorse rimangono sul territorio, da Sindaco, devo curare l'interesse del mio comune".