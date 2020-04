MN - Strömberg: "Sorpresa dal fatto che Ibrahimovic domini ancora le gare"

Therese Strömberg, giornalista svedese di SportExpressen, è stata intervistata in esclusiva da MilanNews.it per parlare di Zlatan Ibrahimovic. Queste le sue considerazioni sull'impatto del campione svedese:

Zlatan, a 38 anni, è riuscito a fare ancora la differenza in Serie A. Prima del suo ritorno al Milan si aspettava potesse offrire un contributo simile?

"Mi aspettavo potesse fare la differenza, sì. Non credevo avrebbe firmato un contratto in uno dei migliori campionati in Europa se non pensasse di poter essere ancora decisivo. Tuttavia sono un po' sorpresa dal fatto che sia ancora in grado di dominare le gare, ad esempio come accaduto nel derby contro l'Inter".