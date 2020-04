MN - Taibi: "Donnarumma è un portiere completo. Ha l'esplosività di Peruzzi e la lettura delle situazioni di Buffon"

Intervenuto ai microfoni di Milannews.it Massimo Taibi, ex portiere italiano con un passato al Milan, ha parlato di Donnarumma. Queste le domande e le risposte:

Da ex portiere cosa la colpisce di più di Gigio Donnarumma?

“Donnarumma mi piace perché è un portiere completo. Per me è fra i migliori al mondo anche se è ancora giovane e può crescere, figuriamoci dove può arrivare. Ha tutto: posizione, scatto, reattività, esplosività, è migliorato molto con i piedi e anche in uscita sta cominciando ad essere un top. È un portiere completo”.

Le ricorda qualche grande portiere del passato?

“Credo che lui abbia preso un po’ il meglio di molti grandi portieri del passato. L’esplosività di Peruzzi, la prestanza in porta e la lettura delle situazioni di Buffon; è un portiere completo e non riesco a metterlo vicino ad un portiere del passato, ha preso il meglio di tutti”.