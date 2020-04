MN - Taveggia: "Schuster, dopo la partita con il Real, mi accusò di aver pagato l'arbitro. Gli risposi che non eravamo come loro"

Intervenuto ai microfoni di Milannews.it Paolo Taveggia, ex direttore organizzativo del Milan dal 1986 al 1993, ha parlato di un aneddoto legato a Milan-Real Madrid 5-0. Questa la domanda e la risposta:

Quali sono gli aneddoti che ricorda con maggior piacere della sua avventura in rossonero?

"Al di là delle vittorie in finale di Coppa dei Campioni che sono indimenticabili, la cosa che mi ha fatto più godere è aver battuto il Real Madrid 5-0 a Milano. Ho due aneddoti di quella sfida. Il giorno prima della partita, il nostro portiere Giovanni Galli si avvicinò e mi disse: 'Nella partita di andata a Madrid, ogni volta che facevo quattro passi per rinviare la palla, Sanchez si metteva davanti e mi sputava in faccia'. Quando prima della partita mi ritrovai a scambiare due chiacchiere con l'arbitro Ponnet, gli dissi che mi ero accorto degli episodi che aveva raccontato a me Galli e di fare attenzione a Sanchez. Non credo sia un caso che lo spagnolo venne ammonito al primo fallo commesso. Il secondo aneddoto è alla fine della partita: Schuster, con il Real Madrid isterico per l'umiliazione senza precedenti subita in campo, si avvicinò e mi disse: 'avete pagato l'arbitro' e io gli risposi: 'Se l'avessimo fatto non avremmo vinto 5-0. Non siamo come i tuoi dirigenti, che gli arbitri li hanno pagati tante volte'. Ho preso e me ne sono andato via".