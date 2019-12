MN - Theo Hernandez: "Avevamo bisogno di vincere. I gol? Cerco di dare il massimo"

Theo Hernandez è stato intervistato da MilanNews.it dalla mix zone del Tardini.

Sulla gara: "Era una partita molto importante, avevamo bisogno di vincere, ci dà la fiducia di affrontare al meglio le prossime partite".

Sui gol: "Cerco di dare il massimo per me e per la squadra. Sono felice se riesco ad essere decisivo per portare dei risultati".